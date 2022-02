Un super Samuel Cabiaglia ne fa quattro e D'Ambrogio può festeggiare

"Rimonta, contro rimonta, e contro contro rimonta". Così commentava Riccardo Trevisani in un Torino-Napoli del 30 marzo 2013 finito 3-5 per la squadra partenopea. Questa frase è giusta giusta per la gara che si è disputata tra il Lucento e il Rebaudengo: infatti i padroni di casa nella gara di oggi sono andati in vantaggio, si sono fatti recuperare dagli avversari, ma alla fine sono riusciti a ribaltare il risultato e a portare i tre punti a casa. Con questo risultato la squadra di Rocco Dambrogio allunga proprio sul Rebaudengo, e raggiunge quota 9 punti, accorciando sulle Torri Biellesi, che...

