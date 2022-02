Le pagelle : Martinez e Bellalam anima della Torinese, Zahah salvatore della patria per il Carrara

LE PAGELLE Finisce 3-3 il confronto fra Carrara e Torinese. Match spettacolare in cui l'equilibrio ha regnato in maniera incontrastata, rendendo il pareggio il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Nelle fila del Carrara si segnalano le buone prestazioni di Alessandro Montalto e Rami Rezk, il primo è stato un motorino inesauribile sulla fascia mentre il secondo ha dato estro e fantasia alla squadra guidata su Danilo Tinelli. Nelle fila della Torinese brillano Martinez e Bellalam, il primo ha dato energia ed intensità al centrocampo oronero mentre il secondo ha salvato un gol già fatto. ...

