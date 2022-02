Rapuzzi e la panchina del Rozzano ribaltano l'Alcione con un poker

Con un secondo tempo strepitoso, il Rozzano piega l'Alcione e lo supera al terzo posto in classifica. Partita dai due volti quella fra la squadra di Crippa e quella di Di Trani. La prima frazione è stata dominata dagli orange, andati avanti con Marro ma incapaci di chiudere la contesa. La seconda, grazie ai cambi del tecnico gialloverde, ha visto i padroni di casa pareggiare la contesa con Rapuzzi, per poi dilagare con le reti di Lukaj, Bernardi e il rigore di Cerella.

SPRECONI

La formazione di Di Trani impiega appena cinque minuti per sbloccare la contesa. Cross preciso di Tinelli che pesca l'inserimento di Marro che da pochi passi infila Ronchetti. L'Alcione è totalmente padrone del campo ma sbaglia il raddoppio a più riprese. Le occasioni migliori capitano a Galafassi, il cui colpo di testa si stampa sul palo, e a Ferrarese, che da dentro l'area controlla, si gira e spara alto.

RIBALTONE

Nella ripresa, grazie alle sostituzioni di Crippa, la musica cambia, il Rozzano si rivitalizza e segna addirittura quattro gol. Il pareggio lo firma Rapuzzi, dopo un bell'uno-due con Bernardi, il 2-1 lo segna invece Lukaj con un bel diagonale, mentre il 3-1 è siglato da Bernardi, abile a liberarsi in area e a concludere a rete. A due minuti dal novantesimo, c'è tempo anche per il poker. Carella viene steso in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Carella che insacca e mette la parola fine a questa incredibile partita.

IL TABELLINO

ROZZANO-ALCIONE 4-1

RETI: 5' Marro (A), 19' st Rapuzzi (R), 25' st Lukaj (R), 30' st Bernardi (R), 43' st rig. Carella (R).

ROZZANO (4-3-3): Ronchetti 7, Belloni 7, Floreani 6.5 (6' st Doffon 6), Luciano 7 (15' st Rapuzzi 7.5), Rimi 7, Iamundo 7, Bergamaschi 6.5 (6' st Brillantino 6), Russo 7 (35' st Carella 6.5), Scrivanti 6.5 (6' st Lukaj 7.5), Ferri 6.5 (6' st Bernardi 7.5), Cosmai 7 (25' st Catucci 6). A disp. Dridi. All. Crippa 7.5.

ALCIONE (4-2-3-1): Giannone 6.5, Bulgari 6.5 (25' st Mancuso 6), Galletti 6.5 (15' st Iosa 6), D'Addato 6.5 (33' st Muzzi sv), Ciulla 7, Galafassi (25' st De Crescenzo 6), Curridori 6.5, Marro (38' st Ossama sv), Ferrarese (40' st Romano Mattia sv), Manzone 7 (30' st Carbone sv), Tinelli 6.5. A disp. Covelli. All. Di Trani 6.