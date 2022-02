Beretta cala il tris, l'Ardor Lazzate dilaga nella ripresa

Vittoria rotonda per il Lazzate di Canossi che con 5 reti supera l’ostica trasferta di Lesmo. Un risultato rotondo, che però può trarre in inganno, viste le quattro reti di marca gialloblù confezionate in soli 5’ minuti nel finale di gara. La formazione di Dorin ha infatti messo a dura prova un Lazzate che trova una prova di forza, che certifica il grande valore di una rosa che ambisce a continuare nel suo cammino nelle posizioni nobili del campionato. Un mix, quello di Canossi, tutto da vivere: a brillare è Beretta, a segno con una tripletta in un match che...