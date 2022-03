Mema paradisiaco: il derby di Collegno è nerazzurro

Con una rimonta avviata e completata nel secondo tempo, il Paradiso di Azzolina conquista il derby in "trasferta" per 3-1: protagonista assoluto è Mema, che si porta a casa il pallone grazie a due gol d'autore e un penalty. Tutto il Paradiso mostra di meritare i tre punti, migliorando col procedere della gara e rispondendo immediatamente al vantaggio della Pro Collegno al rientro dagli spogliatoi. Gli ospiti, subìto il gol, trovano la spinta necessaria per rimontare, migliorando rispetto a un primo tempo buono ma non perfetto, nel quale la "Pro" si presenta con dinamismo e grande vivacità in attacco, pur...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con