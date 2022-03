Un super Fall non basta alla Varesina: col Villa Cassano è solo pareggio

La sfida di vertice tra Villa Cassano e Varesina termina 2-2. Dopo un primo tempo intenso e tattico, ma privo di chiare occasioni da gol, i ragazzi di Brandazza realizzano due gol in otto minuti, fra il quindicesimo e ventitreesimo minuto. Di grande impatto l'ingresso in campo di Fall che prima di testa firma il gol del vantaggio e poi con uno slalom in area di rigore si guadagna il penalty del raddoppio, realizzato da Panzeri. Incassato il colpo, i padroni di casa si riprendono e trovano addirittura l'equilibrio nel risultato: accorcia le distanze Crapis, con un destro da dentro l'area, fissa il punteggio sulla parità Colbertaldo, con un colpo di testa su cross di Orsi.

TUTTO NELLA RIPRESA

La prima frazione non regala alcuna occasione da gol. La Varesina ha predominio territoriale, ma non riesce mai a pungere la difesa del Villa Cassano, ben schierato e difficile da bucare. Per contro, la formazione di Meduri abbozza qualche ripartenza, ma senza impensierire la difesa rossoblù. Nella ripresa, invece, la musica cambia e le due squadre segnano due reti a testa. Ad andare in doppio vantaggio è la Varesina con Fall, che di testa insacca un corner di Brunati. Poi, sempre Fall si rende protagonista con uno slalom che termina con un intervento falloso di un difensore avversario in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty, realizzato da Panzeri. Gara chiusa? Macché. Il Villa Cassano reagisce e, nel giro di otto minuti, agguanta la parità. Accorcia le distanze Crapis, con un destro da dentro l'area, ristabilisce la parità Colbertaldo, con un colpo di testa su cross dal fondo di Orsi. Sul 2-1, la Varesina ha colpito una traversa con Ruzza, che avrebbe potuto chiudere la gara. Poco male, però, perché la squadra di Brandazza, nonostante si sia fatta recuperare due gol, mantiene le inseguitrici a distanza.

IL TABELLINO

VILLA CASSANO-VARESINA 2-2

RETI (0-2, 2-2): 15' st Fall (Va), 23' st rig. Panzeri (Va), 30' st Crapis (Vi), 38' st Colbertaldo (Vi).

VILLA CASSANO (4-3-1-2): Finotti 6.5, Schioppa 6, Castellano 6.5, Massafra 7, Mazzucchi 6.5, Maccacaro 6.5, Ferrario 7 (1' st Buttafuoco 6.5), Rizzotto 6.5, Crapis 7, Orsi 6.5, Colbertaldo 7. A disp. Loche, Raco, Bellardini, Nozzolino. All. Meduri.

VARESINA (4-2-3-1): Moioli 6, Sosto 6.5 (1' st Boy 6.5), Lanza 6.5, Dipalma 6.5 (22' st Pastori 6.5), Gulizia 7 (12' st Lubrina 6), Lazar 7, Sabry 6.5 (12' st Fall 7.5), Brunati 6.5, Panzeri 7, Metti Nicolas 6.5 (22' st Ruzza 6.5), Marino 6.5. A disp. Maiocchi, Colombo, Cardace. All. Brandazza.