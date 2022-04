Il Mariano può festeggiare: la vittoria del girone è matematica!

Era nell'aria ma adesso è ufficiale: il Mariano, nonostante manchino ancora 3 partite da disputare, ha vinto matematicamente il girone B. 19 partite disputate e ben 52 punti , maturati grazie a 17 vittorie e un pareggio, un percorso perfetto dei ragazzi allenati da Massimiliano Ferri. Per festeggiare non c'era occasione migliore se non la partita contro l'Ardor Lazzate secondo in classifica: 4-0 sul campo dei rivali e 11 punti di distacco che sanciscono la vittoria finale. A trascinare la capolista nel grandissimo poker sono stati Marco Sanzò (autore di una doppietta), Lorenzo Miccoli e Savio Di Franco. LA CRONACA Nonostante...

