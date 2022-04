Crapis è strepitoso, Il Villa Cassano vola altissimo

Come accade per i veri big match, si è giocata di sera la sfida tra Villa Cassano e Morazzone. A spuntarla, con pieno merito, sono stati i padroni di casa (2-0) che mettono un ulteriore mattoncino per la conquista della seconda piazza in campionato, lasciando a secco gli ospiti che si dovranno accontentare di una posizione che andrà dalla terza alla sesta. La partita, molto lottata ma sempre corretta, ha visto attaccare con più continuità e incisività il Villa Cassano, che ha anche saputo limitare le conclusioni offensive del Morazzone, apparso volitivo ma spuntato. A metterci la firma è stato Crapis, autore di un gol per tempo che ha indirizzato in maniera decisiva la partita.

REPETITA IUVANT

A decidere la gara sono due azioni fotocopia, che l'allenatore Meduri, ci dirà senza mistero, essere state provate più volte in settimana. La ricetta è semplice nella teoria ma un po' più complicata nella pratica: slalom vincente dalla sinistra di Orsi, e cross per Crapis che impatta alla grande e non lascia scampo al portiere. I gol, ben distribuiti arrivano alla mezzora il primo e sul finale di partita il secondo, completano due frazioni di gioco dove il refrain è stato simile: Villa Cassano bravo a pressare alto, a giocare la palla e a non lasciare possibilità di conclusione agli avanti del Morazzone che, in tutto il match, hanno una sola vera occasione per segnare: sarebbe stato il gol dell'1-1 con Rosio che, in un batti e ribatti, a porta sguarnita su una punizione non riesce a buttarla dentro per questione di centimetri.

TREND GIUSTO

La vittoria dei padroni di casa è decisamente meritata, considerando anche il palo colpito da Crapis con un gran tiro a giro e constatando che il portiere Finotti non ha dovuto fare parate. Il Villa Cassano con questo successo fa dunque 6 vinte nelle ultime 7 e si conferma come assoluta possibile protagonista della fase finale. L'organizzazione dei reparti e la convinzione dei rossoblù colpiscono e i numeri parlano da soli. Anche per il Morazzone, tuttavia, ci sono probabilmente più luci che ombre. Gli ospiti hanno sì capitolato ma sono rimasti in partita sempre, facendo comunque vedere trame di gioco interessanti. Contro la squadra più in forma del campionato, in trasferta non è un aspetto da sottovalutare. Gli ultimi due turni saranno dunque importanti per definire le gerarchie ma indubbiamente entrambe le squadre arriveranno ai playoff da protagoniste.

IL TABELLINO

VILLA CASSANO-MORAZZONE 2-0

RETI: 30' Crapis (V), 35' st Crapis (V).

VILLA CASSANO: Finotti, Schioppa, Castellano (10' st Raco), Massafra, Buttafuoco, Maccacaro, Brivio (1' st Nozzolino), Rizzotto, Crapis, Orsi (39' st Savona), Colbertaldo (14' st Calabrese). A disp. Loche, Bellardini, Mazzucchi, Ferrario. All. Meduri. MORAZZONE: Schieppati, Vuolo, Marchesan, Giudici, Cesarino, Rosio, Macchi (14' st Ottoboni), Caporali (37' st Oliverio), Moretti, Sansonna (18' st De Brovedani), Ferraro (18' st Rosia). A disp. Giampietro, Samperisi. All. Faccone.

AMMONITO: Rosio (M).