Alla scoperta delle star delle Finals: Arona e Gattinara

TESTA DI SERIE: ARONA L’Arona di Marco Bertoli è la vincitrice del girone A dopo una cavalcata intensa ed un girone di andata con numeri impressionanti. Il primo posto concede il diritto ai lacuali di disputare la gara dei quarti di finale delle Final Eight nel proprio terreno di gioco. I biancoverdi con 13V-3P-1S conquistano l’alloro con una giornata d’anticipo grazie ad una sfida entusiasmante con i diretti avversari del Gattinara. I 90’ minuti in casa degli avversari conclusisi con un pirotecnico pareggio per 2-2, hanno svelato la più grande qualità della squadra di Bertoli: la capacità di non mollare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con