Il Sant'Angelo è in semifinale, Morabito: «Sono orgoglioso dei miei ragazzi»

Grazie alla doppietta di Spedini e alla rete di Lecchi, il Sant'Angelo supera 3-1 la Tritium e strappa il pass per la semifinale. A nulla è servito agli ospiti il momentaneo pareggio di Azzoni, a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Gara fisica e intensa quella fra barasini e biancocelesti, combattuta su ogni possesso. Al termine della gara, il tecnico dei rossoneri Morabito ha commentato così il successo dei suoi: «Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i miei ragazzi in questa stagione. Siamo partiti ad agosto, in mezzo a tanta incertezza, e io e il mio staff abbiamo lavorato giorno dopo giorno per cementare sempre più la squadra. Dopo un inizio di campionato difficile, siamo riusciti a trovare la quadra e non ci siamo più fermati».

EXPLOIT

Un percorso, quindi, memorabile quello dei rossoneri. Soprattutto considerato che l'obiettivo di inizio stagione era la salvezza. Continua Morabito: «Siamo andati ben oltre le nostre aspettative. Ci sentiamo un po' miracolati, un po' premiati delle fatiche che abbiamo fatto. Detto ciò, i ragazzi si sono messi subito a disposizione e i risultati si vedono». Ora, la sfida al Mariano, di cui il tecnico del Sant'Angelo parla così: «Sono una grande squadra, l'hanno dimostrato disputando un girone B incredibile. Il livello è massimo, vedremo cosa succederà. Noi siamo sereni: abbiamo costruito un bel gruppo, ci metteremo tanta garra».

La rosa del Sant'Angelo al gran completo

IL TABELLINO

SANT'ANGELO-TRITIUM 3-1

RETI (1-0, 1-1, 3-1): 25' Lecchi (S), 35' Azzoni (T), 2' st Spedini (S), 30' st Spedini (S).

SANT'ANGELO (3-2-3-2): Mantovani 7, Tomarchio 7.5, Bocciarelli 7 (20' st Passero 7), Cabrini 7.5, Cotet 7 (29' st Labbozzetta 7), Ferrari 7.5, Pirola 7, Rizzo 7, Spedini 8.5 (42' st Pisati sv), Grossi 7.5 (47' st Piedigaci sv), Lecchi 8. A disp. Frezza, Vigorelli, Pavan, Di Vincenzo, El Mogy. All. Morabito 7.5. Dir. Ferrari.

TRITIUM (4-3-3): Toniutti 6.5, Pattarello 6.5, Barzaghi 6, Cuccarolo 6 (2' st Hari 6.5), Giani 6.5, Marcantonio 6, Terlizzi 6 (40' Toppi sv), Moratti 6 (13' st Sula 6), Azzoni 7, Farina 6 (40' st Kasse sv), Gervasoni 6 (23' st Villa 6.5). All. Holban 6.5. Dir. Barzaghi.

AMMONITI: Spedini (S), Sula (T), Piedigaci (S), Toppi (T), Giani (T), Cotet (S), Hari (T), Grossi (S), Passero (S), Barzaghi (T), Ferrari (S).