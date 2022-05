SpiderPisano para tutto, la Bruinese in rimonta vola in seminale dopo i rigori

Le lacrime di Tony Pasciuti testimoniano l'impresa appena compiuta: la Bruinese accede alle semifinali, al termine di una sfida infinita, contro l'Alba Calcio di Rosario Lo Nano, conclusa ai calci dei rigore. Decisive, nella lotteria, le grandi parate di Tiberio Pisano, estremo difensore abile nella nobile arte di parare i rigori, e le mosse di Pasciuti, che inserisce parecchi classe 2005, in grado di svoltare la partita. Fin dalle prime battute, i due tecnici non abbandonano i propri schieramenti classici. 3-5-2 per la Polisportiva, con Aloj in porta, Farfariello, Vazzano e Genovese a formare la linea di difesa; Lo Nobile,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con