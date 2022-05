Sorteggiate le semifinali di Under 17, Under 15 e Under 18 Regionali

Si è concluso da poche ore il primo turno delle fasi finali dei fascia piena, di Under 17 e Under 15, e di Under 18 ed è già ora di sorteggi.

In via Tiziano Vecellio 8, nell’urna del sorteggio per le semifinali, che ricordiamo essere andata e ritorno, sono inserite le seguenti squadre.

UNDER 17

UNDER 15

UNDER 18

Collegno Paradiso

Arona

Acqui

Bruinese

ECCO GLI ABBINAMENTI

UNDER 15

Domenica 22 maggio alle 10:30 si disputerà:

A) CHIERI – CBS SCUOLA CALCIO

B) CHISOLA – VOLPIANO

Il ritorno, a campi invertiti, si giocherà mercoledì 25 alle 18:30

UNDER 17

Domenica 22 maggio alle 10:30 si disputerà:

A) LUCENTO – CHIERI

B) FOSSANO – LASCARIS

Il ritorno, a campi invertiti, si giocherà mercoledì 25 alle 18:30

UNDER 18

Domenica 22 maggio alle 10:30 si disputerà:

A) COLLEGNO PARADISO – ACQUI

B) ARONA CALCIO – BRUINESE GIAVENO

Il ritorno, a campi invertiti, si giocherà mercoledì 25 alle 18:30

