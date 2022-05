Finali, scelto luogo e orario dei fascia piena

Manca una settimana, o poco più, ma ci siamo. La finale si avvicina per le tre categoria in fascia piena: Under 18, Under 17 e Under 15. Questa domenica andranno in scena le gare d'andata delle Semifinali che vedranno il ritorno mercoledì alle 18:30.

Una doppia sfida molto ravvicinata per esigenze di calendario che deve stare entro i paletti di maggio in virtù delle fasi nazionali che partiranno il 5 giugno. Quindi serve fare la finale il 29 giugno: dove e quando? Lo ha deciso il Comitato Regionale in settimana pubblicandolo sul Comunicato Ufficiale di questa settimana.

DOVE E QUANDO

Tutte e tre le finali si svolgeranno nell'impianto del Gassino che è anche Centro Tecnico Federale, ovvero in via Diaz 56 a Gassino Torinese (TO) e saranno tutte nella giornata di domenica 29 giugno.