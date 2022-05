Malvicino vede la Finale: Martino, Cadario, Morganti e Ruci calano il poker e sgretolano il Paradiso

Dagli spalti del Comunale di via Galvani echeggiano le note di «Right here, right now» celebre colonna sonora della pellicola «Jimmy Grimble», romanzo calcistico in salsa inglese. Il caldo torrido attanaglia il manto di gioco, il clima infuocato scalda il cuore dei tifosi, Paradiso Acqui semifinale di under 18 è più di una semplice partita, è il primo atto del glorioso cammino che porta a Gassino, teatro della grande finale regionale. Alla fine il campo dice Paradiso 0 Acqui 4, con i bianconeri di Malvicino sempre padroni del gioco e dominatori assoluti del match. Martino T. e Cadario nella prima...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con