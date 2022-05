Un gol al primo minuto e uno all'ultimo incorniciano il sogno: il Mariano vola in finale!

Toc toc: è il Mariano in finale! Finisce 3-0 una bellissima semifinale contro il Sant'Angelo di Morabito che regala uno spettacolo stupendo allo stadio Brera di Pero. Ma ad avere la meglio è la formazione di Ferri, che oggi non lascia sconti a nessuno e conduce una partita perfetta. Apre le danze Sanzò dopo 60 secondi di gara. Le risposte della formazione di Morabito non mancano, ma il Mariano gestisce perfettamente e nel secondo tempo arrivano le reti di Andrei e Meregalli. Ora la finale contro la Varesina. FLASH SANZÒ La formazione di Ferri sogna la finale ad occhi aperti, e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con