Sei reti in un tempo per dilagare: i grigiorossi prendono l'ottovolante

Un roboante 8-0 è il risultato che chiude la partita tra le rappresentative U18 di Costamasnaga e Oratorio Cologno: una partita che racconta la voracità messa in campo dai padroni di casa di fronte a degli ospiti che comunque hanno fatto di tutto per non sfilacciarsi sino al fischio finale. Dopo un inizio abbastanza combattuto il Costamasnaga prende il via al 22’ con Galperti che sblocca la gara, seguito 7 minuti dopo da Hoxha che permette ai suoi di chiudere il primo parziale sul 2-0. La rete di Vergna al 2’ della ripresa fa da preludio alla festa dei ragazzi di Limonta che...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?