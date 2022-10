Prima gli infortuni e ora la gioia: Dellagiovanna segna il gol della (sua) rivincita

La sfida tra Cassina Calcio e Casati Arcore è una di quelle col naso lungo lungo, come fosse stata scolpita da Geppetto in persona. L'1-4 con cui gli ospiti si sono imposti contro gli uomini di Bertolotti è infatti forse bugiardo per quello che si è visto in campo, una sfida equilibrata per larghissimi tratti. Non fraintendiamoci però, il Casati ha comunque meritato la vittoria: gli uomini di Orioli sono passati due volte in vantaggio, la prima ripresi da Borroni la seconda salvati da un miracolo da Corona, prima dell'uno-due in pieno recupero che ha siglato il, sorprendente, poker finale.

L'EQULIBRIO REGGE

Succede poco o nulla nei primi minuti, con entrambe le squadre che cercano le giuste geometrie per concretizzare la manovra: alle triangolazioni, però, mancano le ipotenuse e gli attacchi sono sterili. L'apparenza però spesso inganna, perché al primo pallone buono la partita si sblocca: al 15' c'è infatti il cross dalla destra di Ferrario, Invernizzi manca la chiusura di testa e a Panzeri non sembra vero di poter stoppare con il petto e, in beata solitudine, battere Tresoldi dal limite dell'area piccola. Il gol è arrivato dal nulla: il Cassina sembra patire proprio questa condizione e ha come unico sussulto di reazione un destro di Comi alto di poco sopra la traversa. È lo stesso Comi a cercare di accendere la scintilla per gli uomini di Bertolotti: il 10 si muove molto tra le linee e tenta costantemente la giocata e i filtranti per le punte, senza grandi risultati ma facendo vedere che il Cassina è vivo. L'azione del pareggio dei padroni di casa nasce però da altri piedi: Monaco pesca il taglio di Lettieri, il suo destro viene respinto da Corona e carambola sui piedi di Borroni, che appostato sul dischetto colpisce malissimo, l'impressione di tutti è che il pallone finirà fuori ma la traiettoria si rivela ingannevole e termina in rete per l'1-1. A differenza di quanto fatto dal Casati dopo lo 0-1, il Cassina sembra intenzionato a sfruttare meglio l'abbrivio dato dal gol e si lancia in attacco negli ultimi minuto del primo tempo, senza però riuscire a creare particolari occasioni, se si esclude un destro di Monaco dai venti metri diretto fuori che Corona devia in angolo per eccesso di zelo.

LA DURISSIMA LEGGE DEL GOL

La ripresa parte con tutt'altro brio rispetto al primo tempo: le squadre sono più aperte e lunghe, gli spazi aumentano pari passo con i capovolgimenti di fronte. È su uno di questi che al 8' Sciacca entra in area dalla sinistra e Beretta si appende alla sua maglia per cercare di fermarlo: il centrocampista ospite non si lascia cadere come furbescamente fanno giocatori più esperti, ma l'arbitro concede comunque un rigore giustissimo. Sul dischetto si presenta Ferrario, che calmissimo spiazza senza difficoltà Tresoldi per il nuovo vantaggio ospite. Il colpo per il Cassina è di nuovo forte: i padroni di casa poi si scontrano con una difesa ospite che nel momento topico del match si rivela rocciosa e attenta più che mai. Gli uomini di Orioli hanno chiaramente in mano l'aspetto psicologico del match, ma non sembrano essere troppo brillanti nelle praterie che gli si aprono davanti in contropiede, almeno fino alla mezz'ora: nel giro di un minuto infatti prima Dellagiovanna e poi Ferrario centrano due legni, rispettivamente il primo una traversa con un destro al volo dal limite e il secondo il palo con una conclusione dai 25 metri dopo fuga solitaria. Il Cassina non smette di crederci: al 42' arriva l'occasione più clamorosa per il pareggio, con Pizzati che si libera in area con una gran finta e calcia, ma Corona trova un riflesso per cui non è eccessivo l'aggettivo incredibile e devia in area. E la parata dell'estremo difensore ospite diventa ancora più determinante un minuto dopo, quando su un'azione dalla sinistra il pallone arriva in area per Dellagiovanna che trova il tocco beffardo dell'1-3. E la gioia è doppia: il numero 15 veniva da una serie di infortuni lunghissima e il significato di questa rete è tutto racchiuso nel commovente abbraccio con Orioli a bordo campo. Gol sbagliato, gol subito, e l'antica legge del calcio punisce ancor più pesantemente il Cassina in pieno recupero: punizione dai 25 metri maestosa di Sciacca, che trova un angolo degno di Pirlo e fissa il punteggio sull'1-4. Il poker ospite è anche l'ultimo sussulto del match: risultato severissimo per un Cassina che ci ha creduto fino alla fine e sembra perseguitato dalla nuvola nera fantozziana, mentre il Casati torna ad Arcore con una vittoria importante per l'economia della stagione.

IL TABELLINO

CASSINA CALCIO-CASATI ARCORE 1-4

RETI: 15' Panzeri (A), 34' Borroni (C), 8' st rig. Ferrario (A), 44' st Dellagiovanna (A), 46' st Sciacca (A).

CASSINA CALCIO (4-4-2): Tresoldi 6, Beretta 5.5 (16' st Mandelli 5.5), Lampugnani 6 (40' st Jimenez sv) , Borroni 6.5 (25' st Grossi 6), Invernizzi 5.5, Biesso 6.5, Oggioni 6 (30' st Caputo sv), Monaco 6.5 (33' st Armato sv), Lettieri 6, Comi 6.5, Pizzati 6. A disp. Verducci, Remonti, Pronzani, Santacroce. All. Bertolotti 6.

CASATI ARCORE (4-3-3): Corona 7, Dell'Orto 6.5, Bassi 6 (1' st Pesenti 6.5), Valtolina 6.5, Valtulina 6.5, Fornasiero 6.5, Ferrario 7.5 (46' st Corsini sv), Sciacca 7, Paganoni 6 (25' st Dellagiovanna 7.5), Panzeri 7 (40' st Gaglio sv), Maggioni 6 (5' st Samb 7). A disp. Cuccinello, Pianetti. All. Orioli 7.

ARBITRO: Mennillo di Monza 6.5.

AMMONITI: Paganoni (A), Dell'Orto (A), Lampugnani (C), Dellagiovanna (A).

LE PAGELLE

CASSINA CALCIO

Tresoldi 6 Giornata difficile, visti i quattro gol subiti. I due nel finale fanno male, ma nell'arco della partita fa vedere qualche buon intervento.

Beretta 5.5 Ingenuo in occasione del rigore, si fa saltare troppo facilmente e rimedia al primo errore con un altro errore.

16' st Mandelli 5.5 Dentro per sfondare il muro avversario, finisce soltanto per sbatterci addosso.

Lampugnani 6 Poche occasioni per spingere in avanti, si preoccupa con attenzione della fase difensiva. (40' st Jimenez sv).

Borroni 6.5 Segna un gol stranissimo in cui la fortuna lo assiste, a centrocampo parte bene ma cede un po' nel finale.

25' st Grossi 6 Altra energia fresca dalla panchina per cambiare ritmo, risultati limitati.

Invernizzi 5.5 Manca completamente l'intervento sul primo gol, poi si riprende un po' ma la macchia è nera su una maglietta bianca.

Biesso 6.5 Sempre puntualissimo in anticipi e chiusure, è anche molto spesso il primo a reimpostare l'azione d'attacco.

Oggioni 6 Gara di sacrificio sdoppiandosi anche nel ruolo di terzino nella ripresa ma senza la qualità forse necessaria in quel momento della partita. (30' st Caputo sv).

Monaco 6.5 Inserimenti coi tempi giusti e presenza offensiva, ispira più di un'azione e va vicino al gol. (33' st Armato sv).

Lettieri 6 Da una sua conclusione nasce il momentaneo 1-1. Questa, però, una delle poche tracce che lascia sulla gara.

Comi 6.5 Tra le linee a cercar fortuna, prova diverse soluzioni su cui i suoi compagni non si fanno trovare pronti.

Pizzati 6 Si costruisce la palla del destino con una gran giocata, Corona spegne i sogni suoi e della squadra.

All. Bertolotti 6 Il periodo nero dei suoi sembra infinito: passi avanti ci sono, mancano fortuna e risultati.

CASATI ARCORE

Corona 7 La sua gara è tutta in quella parata nel finale, che è stupenda, che è fondamentale, che vale 3 punti.

Dell'Orto 6.5 Capitan solidità, non spinge troppo ma dietro chiude tutto e non fa passare neanche uno spiffero.

Bassi 6 Prestazione abbastanza anonima la sua, si vede poco nel primo tempo e nel secondo resta negli spogliatoi.

1' st Pesenti 6.5 Positivo sulla fascia, più di una discesa interessante e ottime chiusure.

Valtolina 6.5 Elementare ma efficace in regia, si distingue nel finale per un'ottima serie di contrasti vinti.

Valtulina 6.5 Elogio all'efficienza senza stare a preoccuparsi troppo dell'eleganza, come su una spazzata difensiva che finisce addirittura fuori dallo stadio.

Fornasiero 6.5 Cagnesco in marcatura sugli attaccanti avversari, morde caviglie e pallone.

Ferrario 7.5 Sulla destra è sempre pericoloso e mette lo zampino in più di un gol: assist per lo 0-1, glaciale sul rigore. (46' st Corsini sv).

Sciacca 7 Dà il tocco finale a una prestazione di quantità con una pennellata su punizione da leccarsi i baffi.

Paganoni 6 Tante sportellate e lavoro sporco per i suoi, ma zero palle gol: giornate che capitano nel mestiere del bomber.

25' st Dellagiovanna 7.5 Giornata che non dimenticherà: prima la traversa, poi il gol che scaccia gli incubi e i brutti ricordi.

Panzeri 7 Rapace nell'occasione del vantaggio a sfruttare l'errore di Invernizzi, per il resto dispensa dosi di qualità. (40' st Gaglio sv)

Maggioni 6 Parte bene ma rallenta troppo presto, la sua gara finisce appena dopo l'intervallo.

5' st Samb 7 Che ingresso il suo: domina fisicamente in mezzo e smista bene ogni pallone recuperato.

All. Orioli 7 Anche un po' di buona sorte, ma tantissimo merito: carattere e qualità, la vince anche con i cambi.

ARBITRO

Mennillo di Monza 6.5 Direzione pulita e coerente, non sbaglia sul rigore.

LE INTERVISTE

Gioia e orgoglio per Mario Orioli, che festeggia insieme ai suoi ragazzi una vittoria preziosissima: «Sono molto contento per la squadra, è un gruppo che dà sempre il 100% anche in allenamento e i risultati del lavoro si vedono in partite e prestazioni come questa. La partita è stata equilibrata per larghi tratti, loro ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni ma noi siamo stati bravi a non mollare e a trovare un vittoria meritata». Nota speciale per Andrea Dellagiovanna, l'autore del gol dell'1-3: «Sono felicissimo per lui, veniva da un lungo periodo di sfortuna e frustrazione a causa di una serie di infortuni: si meritava il gol più di tutti oggi e spero sia un nuovo punto di partenza per lui».