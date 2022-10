Big match spettacolare: Dieng mantiene l'imbattibilità della capolista

Il Torino Club si presenta sul campo della Varesina a punteggio pieno con un 4-3-3 per provare a scappare in classifica. Agli uomini di Colombo, schierati con un 4-3-2-1, il difficile compito di fermarli: il match è intenso, teso, non mancano le occasioni da entrambe le parti e i colpi di scena, al triplice fischio il risultato è 1-1. A passare in vantaggio è il Varesina, con un'autorete di Negri alla mezzora di gioco, provocata da un intervento fuori tempo su un cross basso, gli ospiti rispondono con un Dieng in giornata di grazia nei primi minuti del secondo tempo.

PARTITA TESA FIN DA SUBITO

A entrate meglio in campo è il Torino Club, che nei primi 20 minuti concede poco e obbliga la Varesina a faticare in fase di impostazione, grazie ad un centrocampo a baricentro alto che pressa costantemente. La prima occasione concreta arriva però solo al 19', su corner, con Trombetta che esce a vuoto regalando una chance a Farsaci, il suo colpo di testa viene tuttavia ribattuto sulla linea; gli ospiti ci riprovano al 26', questa volta con una palla lunga per Salerno, che stoppa, salta il diretto avversario con una finta e ci prova a giro, attento stavolta Trombetta che respinge. La Varesina però, dopo un inizio in affanno, sembra trovare le misure, complice lo sforzo fisico richiesto ai centrocampisti in costante pressing e l'intuizione degli attaccanti dei padroni di casa, che si staccano, venendo a prendere il pallone nelle zone di campo lasciate scoperte proprio dal centrocampo granata. La squadra rossoblù riesce così a rendersi pericolosa e addirittura a portarsi in vantaggio grazie ad Amodeo, che prima sfrutta un pasticcio della difesa nel controllo di un lancio lungo, avventandosi sul pallone, e subito dopo mette forte e rasoterra in mezzo, dove Gabriel, forse nella foga di rimediare all' errore commesso in precedenza, spinge nella sua stessa porta: è 1-0 al 29'.

DIENG SALE IN CATTEDRA

Il Torino Club parte fortissimo anche nel secondo tempo, quasi riproponendo il copione della prima frazione. Stavolta però gli ospiti possono contare sugli strappi di uno scatenato Dieng, che entra in partita dopo un primo tempo tranquillo, facendosi sentire al 5' minuto con un dribbling sulla fascia e una conclusione forte sul primo palo, messa in angolo da Trombetta, e soprattutto all'11' con un bellissimo 1-2 in collaborazione con Luca, che lo mette davanti al portiere avversario permettendogli di siglare il pareggio: è 1-1 all' 11'. A questo punto la partita si infiamma, con entrambe le squadre che spingono per la vittoria convinte dei propri mezzi, le occasioni si susseguono da entrambi i lati. Al 15' Beretta ci prova da fuori su una seconda palla, la sua conclusione a giro si stampa sul palo, mentre sul ribaltamento di fronte è Sabry a dare spettacolo, saltando diversi uomini sulla fascia, rientrando e calciando a botta sicura sul primo, palo anche in questa occasione. Nel saliscendi di emozioni i cambi si susseguono e, vuoi per la stanchezza, vuoi per una minore qualità dei subentrati, negli ultimi 20 minuti gli ospiti lasciano il pallino del gioco alla Varesina, che sfrutta il momento per andare vicino al gol al 31' con una punizione di Castelnovo poco dopo la trequarti, che sibila minacciosa vicino all'incrocio dei pali, e ancora clamorosamente al 47' in pieno recupero: stavolta con un cross dalla sinistra che scavalca De Grande ma non viene impattato bene dal subentrato Bongiorno. Palla alta e partita che finisce 1-1.

IL TABELLINO

VARESINA-TORINO CLUB 1-1

RETI (1-0, 1-1): 29' aut. Negri (T), 11' st Dieng (T).

VARESINA (4-3-2-1): Trombetta 6, Franceschina 6 (47' st Barbierato 5.5), Barilla 6.5, Benzoni 6, Ronchetti 6, Farsaci 6 (31' st Manto 6.5), Manzato 6.5 (12' st Bongiorno 6), Craciun 6 (47' st Cela 6), Amodeo 7, Castelnovo 6, Sabry 7. A disp. Borin, Dragovoja, Zanetti, Cacciola. All. Colombo 6

TORINO CLUB (4-3-3): De Grande 6.5, Acosta 6 (18' st Binaghi 6), Malcovati 6.5, Magnifico 5.5 (1' st Zakari 6.5), Negri 5.5 (33' st Salandrin 6), Monti 6, Luca 5 (13' st Nasta 5.5), Beretta 6(26' st Bennici 6), Hazim 5.5, Dieng 8, Salerno 6.5. A disp. Nkongo, Grampa, El Bardi. All. Morosi 6.5.

ARBITRO: Annoni di Legnano 5.5.

AMMONITI: Amodeo (V), Acosta (T), Sabry (V), Ronchetti (V), Zakari (T).

LE PAGELLE

VARESINA

Trombetta 6 Altalenante, riesce ad alternare con facilità grandi in interventi in allungo ad uscite discutibili. Da rivedere soprattutto quest'ultime che condizionano molto la mentalità della squadra sui calci piazzati.

Franceschina 6 Partita pulita di contenimento. Nel primo tempo riesce a contenere Dieng, ma nel secondo l'attaccante ha un passo totalmente diverso, troppo diverso. (47' st Barbierato sv).

Barilla 6.5 Buona partita soprattutto in fase offensiva: spinge tanto e con qualità, creando ottime occasioni e superiorità numerica. Dietro le sbavature sono poche.

Benzoni 6 Nel complesso gioca bene: è attento e contiene con sicurezza il 9 avversario, battendolo in anticipo e posizionandosi bene sui lanci lunghi. Uniche sbavature nel finale, dove accusa un infortunio, stringe i denti e conclude la partita uscendo zoppicando.

Ronchetti 6 Fatica soprattutto nei primi 20' di pressing forsennato avversario, perdendo anche qualche pallone sanguinoso. Quando trova la quadra però si fa sentire con passaggi precisi e contrasti puliti.

Farsaci 6 Regge bene gli 1 contro 1 ed è attento in anticipo come il suo compagno di reparto. Troppi però gli errori sui lanci. (31' st Manto sv).

Manzato 6.5 Costantemente impegnato nell'inserirsi alle spalle dei difensori avversari, rimediando anche tanti offside; anche palla al piede fa buone cose.

12' st Bongiorno 6 Gioca bene a livello di movimenti ma non è sempre pulito nell'esecuzione. Pesa l'errore di testa nel finale, che avrebbe potuto regalare ai suoi i 3 punti.

Craciun 6 Cattivo nel recuperare palla, anche lui come Ronchetti fatica tanto nei primi minuti, poi piano piano cresce dando tanto in fase difensiva e a livello di fiato. (47' st Cela sv).

Amodeo 7 Ottima partita: difficile tenerlo quando si lancia in avanti in velocità, considerata anche la stazza di tutto rispetto. Bravo a credere nell'errore della difesa e a rimanere lucido dopo la lunga corsa sul gol dell'1-0.

Castelnovo 6 Si fa sentire poco: bella la punizione dalla distanza, troppi però i colpi di tacco non necessari che rallentano la manovra e a alle volte regalano palla gli avversari. Servirebbe meno leziosità e più concretezza.

Sabry 7 Grande prestazione! È devastante nell'uno contro uno e dimostra un'ottima visione di gioco. Sfiora un gol pazzesco in solitaria colpendo il palo e corre tanto fino alla fine, impegnandosi anche in fase difensiva.

All. Colombo 6 Bella la scelta del modulo, 4-3-2-1 a piramide che cambia in base alle fase di gioco, passando dal 4-3-3 e dal 3-4-3. I suoi convincono ampiamente.

TORINO CLUB

De Grande 6.5 Bravo nelle uscite e nelle parate in tuffo. Dà sicurezza ma rivedibile con i piedi perché va in panico e spazza troppo presto ma non commette comunque errori importanti.

Acosta 6 Diligente in fase difensiva ma non nel disimpegno, dove butta un paio di palloni nel nulla con compagni liberi nelle vicinanze.

18' st Binaghi 6 Soffre negli ultimi minuti ma fa comunque il possibile arginando i danni.

Malcovati 6.5 Spinge tanto, soprattutto affidandosi alle sovrapposizioni. Anche in fase difensiva si presenta bene, l'unica sbavatura è sul gol: non era in posizione per recuperare l'errore, comunque imprevedibile, dei compagni.

Magnifico 6 Primi 20 minuti a tutto gas ma calo fisico importante nel finale di primo tempo, giusta la sostituzione.

1' st Zakari 6.5 Porta quello che serve, qualcuno che si faccia sentire con decisione in mezzo al campo, senza paura di fare fallo quando necessario.

Negri 5.5 Bene nel complesso, pesano tuttavia gli episodi: in primis l'autogol nato da due indecisioni, la prima sul lancio lungo e la seconda sul cross basso, ma anche in altre situazioni, soprattutto di palla lunga, non è esattamente impeccabile. (33' st Salandrin S.V).

Monti 5.5 Stesso discorso del suo collega, troppi gli errori sui lanci lunghi con palloni stoppati male o non allontanati abbastanza in fretta.

Luca 5 Serve l'assist per il gol e ha buoni guizzi, non fosse per l'atteggiamento il voto sarebbe drasticamente diverso. Discute moltissimo in campo, più volte c'è contatto fisico con gli avversari a gioco fermo o palla lontana. Dal campo ci si aspettava perlomeno un cartellino giallo che invece non è arrivato.

13' st Nasta 5.5 Entra nel secondo tempo ma dopo appena 15 minuti sembra sia già senza energie, poca sia la corsa che la lucidità.

Beretta 6 Pressing alto e gestioni della manovra in uscita con sapienza. Ha il tiro da fuori e lo mostra colpendo un palo clamoroso.

26' st Bennici 6 Va in affanno in un paio di occasioni ma regge bene l'assedio finale dei padroni di casa.

Hazim 5.5 Annullato dai difensori avversari. Le qualità ci sono e lo dimostra in un paio di occasioni con la palla tra i piedi, peccato sia libero di riceverla una manciata di volte in tutta la partita.

Dieng 8 Stellare, quando si accende è incontenibile fisicamente, ma anche tecnicamente, tocchi di suola e dribling nello stretto fuori dal comune senza diventare lezioso o arrogante, esibendosi in giocate sempre funzionali.

Salerno 6.5 Spinge con costanza e intelligenza, sa quando fermarsi per non far sbilanciare la squadra. In un paio di occasioni lascia il difensore confuso grazie alle sue finte.

All. Morosi 6.5 Riconosce l'importanza di forze fresche che possano tenere testa agli avversari e fa degli ottimi cambi che nel secondo tempo riescono a dare una svolta che conferma l'imbattibilità.

ARBITRO

Annoni di Legnano 5.5 Gestisce la partita con autorevolezza. In alcune occasioni, però, sarebbe servito tirare fuori qualche cartellino anche per mantenere ulteriormente la gara sui giusti binari. In tal senso, delle scelte sono difficili da comprendere.