Gioca con l'identità di un compagno e viene espulso per insulti discriminatori: dopo 7 mesi una squalifica da 14 turni

Una tripla maxi-squalifica, un'ammenda da 1100 euro e una partita che fa parlare di sè anche a 7 mesi di distanza. La sfida tra Arcellasco e Bresso del 26 aprile 2022, sospesa per la volontà dei padroni di casa di non rientrare in campo in seguito a un episodio di razzismo (CLICCA QUI PER LEGGERE LA VICENDA), nasconde ben di più, ovvero la presenza in campo di un giocatore non corrispondente a quello riportato in distinta, e non solo.

L'EPISODIO

Tutto parte da un cartellino rosso, quello ricevuto da un giocatore ospite per «avere pronunziato nei confronti di un avversario un insulto a contenuto discriminatorio razziale» durante la partita del 26 aprile. Da qui l'uscita di scena del calciatore, accompagnata dalla presunta rottura di una bandierina e dall'interruzione della gara, mai più ripresa vista la decisione dell'Arcellasco di non ripresentarsi in campo. Una scelta costata all'epoca la sconfitta a tavolino e un punto di penalità, che hanno portato la società a fare reclamo. Ed è proprio in sede di reclamo che emerge lo scambio di persona. «La Corte Sportiva d’Appello presso il CRL, nel dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Arcellasco Città di Erba per tardività, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le indagini relative alla corretta identificazione del responsabile della violazione commessa sul terreno di gioco», viene spiegato nell'ultimo comunicato, dove viene riportato che dall'attività di indagine lo scambio è confermato anche da alcuni tesserati del Bresso. «La circostanza è pacifica e risulta ammessa anche dal Presidente della Società interessata nel corso della sua comparizione avanti a questo Tribunale Federale. - prosegue il comunicato, che riporta anche il coinvolgimento dell'arbitro - Il Direttore di Gara, anch’egli sentito dalla Procura Federale, riferisce che, al momento dell’identificazione dei calciatori, egli ebbe, come di prassi, a chiamare a voce alta i calciatori per cognome, ottenendo dagli stessi a titolo di risposta la pronuncia del proprio nome». Prassi svolta anche per il calciatore poi espulso, cosa che «comprova l’intento volontario - e non meramente erroneo - della sostituzione di una persona all’altra». Uno scambio non presente in distinta, dove anzi il giocatore sceso in campo era «cancellato mediante un’interlineatura», ma le infrazioni commesse dalla società ospite non finiscono qui. Dall'indagine emerge infatti che le funzioni di allenatore vennero svolte dal dirigente accompagnatore, sprovvisto però di una qualifica da tecnico. «Le circostanze sono state sostanzialmente confermate ed ammesse nel corso dell’audizione del 3.11.2022 del Presidente della Società Bresso Calcio s.r.l. avanti al Tribunale Federale, avendo il Sig. Alessandro Lauriello - Presidente del precitato sodalizio - ritenuto di poter in qualche modo giustificare le violazioni in conseguenza di un’urgenza determinata dalla improvvisa ed impellente richiesta da parte del Comitato Regionale di acconsentire a disputare la gara il martedì successivo alla Pasqua, corrispondendo quella data all’unica disponibilità della squadra avversaria. - prosegue il comunicato ufficiale, in cui viene dunque spiegato che - Una pretesa, peraltro non dimostrata, situazione di emergenza per la disputa di una gara non può consentire né giustificare lo svolgimento di mansioni non consentite in violazione dei Regolamenti, né, in mancanza di un documento di riconoscimento di un atleta, procedere a farlo giocare sotto la identità di un altro».

LE SANZIONI

Da qui la decisione del Tribunale Federale Territoriale di sanzionare il dirigente del Bresso che ha svolto la funzione di allenatore con 9 mesi di inibizione, il dirigente che ha sottoscritto la distinta modificata con 3 mesi di inibizione e il giocatore sceso in campo al posto del compagno e successivamente espulso con 14 giornate di squalifica. Per la società è stata decisa un'ammenda di € 1.100, ma nessun punto di penalità da scontarsi in questa stagione dato che «la violazione qui ritenuta sussistente è stata consumata nel corso di una gara della categoria Allievi under 18 regionali nella stagione 2021-2022. Considerato che tale categoria non è stata attivata nella stagione in corso, la Società non può certamente essere penalizzata relativamente ad un campionato differente da quello in cui venne commessa l’infrazione», come spiegato nel comunicato del CRL.