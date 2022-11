Due rigori in sei minuti fissano il pari nella sfida tra prima e seconda

Una partita che poteva essere agguerrita, con risvolti interessanti e al cardiopalma, ma che è risultata un po’ sottotono con un Pozzuolo che ha tenuto su la gara e un Real Milano che non è riuscito del tutto ad uscire dalla sua comfort zone. Si conclude così sull'1-1 il big match tra le prime due della classe del Girone C, che vedono ora frapporsi il Costamasnaga, che completa un trittico di squadra racchiuse in due punti. Il pareggio è dovuto ai due rigori, uno dopo l'altro, entrambi di dubbia legittimità, specialmente il primo. Nel complesso la partita si è svolta...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?