Novità Under 18: obbligatoria per tutti i club che partecipano alla Primavera 1 tranne alcuni casi

Novità nel Comunicato numero 1 riguardante i Campionati Giovanili Nazionali organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Dalla prossima stagione infatti, sarà obbligatorio allestire la formazione Under 18, fino ad oggi ‘facoltativa’, per tutti i club che partecipano al Campionato Primavera 1.

Resta invece facoltativo l’allestimento della formazione Under 18 per le società promosse nel 2020-2021 dal Campionato Primavera 2 al Campionato Primavera 1. Così come, unico caso in Italia, anche la Juventus avrà la facoltà o meno (con orientamento a non farla) di allestire l’Under 18, essendo l’unica società in Italia ad avere anche l’Under 23.

Questo il comunicato ufficiale:

COMUNICATO UFFICIALE N° 001 - Campionati Giovanili del 14/07/2021

CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 18: Il Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, riservato alle Società professionistiche inserite nell’organico del Campionato Primavera 1 2021/2022 e facoltativo per tutte le altre Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ivi comprese quelle che al termine della stagione sportiva 2020/2021 hanno ottenuto la promozione dalla Primavera 2 alla Primavera 1.

A tale Campionato potranno partecipare i calciatori nati dal 01/01/2004al 31/12/2005, con la possibilità di utilizzare 2 calciatori nati dal 01/01/2003 al 31/12/2003 (solo nel Girone Eliminatorio) e 1 calciatore nato dal 01/01/2006 al 31/12/2006 nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..

Data di inizio campionato: domenica 19 settembre 2021. Giorno e orario di gara ufficiali: domenica alle ore 15.00.