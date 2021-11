Torino-Empoli: pareggio pirotecnico, Ansah non sbaglia e Guadalupo replica. Panicucci riprende Azizi, il palo di Ekong spaventa i granata

Un pareggio giusto in una gara molto equilibrata e divertente. Torino-Empoli hanno disputato un primo tempo senza pause con due gol per parte, a differenza della seconda ripresa dove la paura di subire gol è stata più forte di tutto. Botta e risposta. Parte meglio il Torino che al settimo minuto trova il modo di sbloccare il match: D'Agostino non molla, recupera un pallone che sembrava perso e la mette in mezzo dove si avventa Ansah, abile dopo una smanacciata del portiere a ribadire in porta. Poco dopo è ancora lui pericoloso ma stavolta non colpisce benissimo e la palla...

