Milan-Verona: Polenghi riporta Terni al successo, gialloblu ancora sconfitti

Il Milan batte 1-0 il Verona e ritrova una vittoria in campionato che mancava dal 24 ottobre, sempre di misura (1-0) sul Parma. Per gli scaligeri, invece, terza sconfitta consecutiva, dopo i ko con Roma e Spal. I rossoneri hanno vinto meritatamente una gara difficile: hanno costruito il successo intorno al sigillo di Polenghi, sfiorando in più occasioni il raddoppio, sapendo anche soffrire nella ripresa quando i gialloblu hanno alzato il ritmo, creando qualche bella opportunità per agguantare il pari. Clamorosa, in particolare, la traversa colta proprio al 90’ da Floridia. Terni si presenta con un 3421 di spinta: Nava...

