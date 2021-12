Inter-Parma: padroni di casa perfetti per 90', spicca Carboni con due gol; ducali travolti, non basta la doppietta di Antognoni

Tutto facile per l'Inter, che si impone con un netto 6-2 contro i pari età del Parma. Partita mai in discussione per i ragazzi di Andrea Zanchetta, capaci di segnare tre reti per tempo. Protagonista assoluto Carboni, autore di una doppietta e di tante belle giocate. Parma che si fa vedere solo alla fine dei primi 45 minuti di gioco, quando una doppietta di Antognoni prova a riaprire i giochi. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa dominano in lungo e in largo e ottengono tre punti meritati. Parma che nel complesso non ha giocato una partita da buttare,...

