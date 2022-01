Serra come Maradona! Pazzesco 2-2 tra Torino e Milan in una gara incredibile!

Un pareggio incredibile. Emozioni a non finire in Torino-Milan che regala un punto a testa e ricordi indelebili ai protagonisti. Per un 2-2 tutto da raccontare e da vivere! La quattordicesima giornata del campionato nazionale Under 18 mette difronte Torino e Milan, squadre separate in classifica da sette punti e due posizioni. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita si stappa al 17' della ripresa in favore degli ospiti; nell'ultima mezz'ora poi succede di tutto, fino all'incredibile epilogo con la punizione fantascientifica di Serra.

Primo tempo inchiodato Per l'appuntamento odierno il tecnico di casa Antonino Asta si affida ad un 3-5-2 volto a dare copertura nella zona centrale e ampiezza sulle corsie laterali: tra i pali c'è Vismara, protetto dalla difesa a tre composta da Serra, Bura e capitan Rettore; il metronomo di centrocampo è Azizi, affiancato dalle due mezze ali D'Agostino e Vaiarelli; largo a sinistra si posiziona Egharevba, largo a destra Gaj e in attacco spazio al duo composto da Palade e Ansah. Anche Chirstian Terni, guida tecnica rossonera, opta per il 3-5-2, per far brillare tutta la qualità nello stretto dei suoi centrocampisti: l'estremo difensore è Nava; il leader del pacchetto difensivo è capitan Marshage, sostenuto da Camara e Incorvaia; l'esterno di sinistra è Piantedosi e quello di destra Chiesurin; le chiavi del gioco rossonero sono affidate alla tecnica sopraffina dei centrocampisti Pluvio, Bjorklund e Foglio; davanti Montalbano a sostegno di Condello. La prima frazione di gara è estremamente tattica, combattutissima in mezzo al campo e nei duelli uno contro uno sulle corsie laterali. Per assistere al primo tiro in porta bisogna attendere il 15', quando Palade, imbeccato da Ansah, colpisce con il destro ma non imprime abbastanza forza alla sua conclusione. La palla gol più chiara dei primi 45' capita agli ospiti pochi minuti più tardi, ma Chierusin non è abbastanza lucido da trovare la porta con il pallonetto dopo una verticalizzazione improvvisa che coglie alla sprovvista la retroguardia di casa.

Secondo tempo pirotecnico Quando il direttore Isoardi riordina la ripresa delle ostilità, i 22 in campo sono gli stessi, ma da subito si intuisce un piglio diverso, in entrambe le compagini: ritmi più alti, contrasti più ruvidi ma soprattutto la voglia di provare a far male all'avversario anche a costo di scoprirsi. Al 17' la gara finalmente si sblocca e si sblocca proprio grazie alla qualità dei centrocampisti rossoneri: Pluvio e muove palla orizzontalmente per Bjorklund che, distante circa 35 metri dallo specchio, decide di accelerare, saltare un avversario e giunto al limite dell'area lasciar partire un destro rasoterra a chiudere sul primo palo su cui Vismara non può nulla. Asta corre immediatamente ai ripari richiamando dalla panchina forze fresche: oltre al cambio del play maker - fuori Azizi dentro Colletta - il tecnico granata rivoluziona l'attacco, inserendo Capac e Krulich al posto di Palade e Ansah. Poco più di 10' più tardi le intuizioni tattiche di Asta danno i loro frutti: ottima imbucata di Gaj alle spalle della difesa per il taglio profondo di Krulich che poi con il mancino supera Nava in uscita.

Pareggio ristabilito e partita più in bilico che mai. Mentre i due tecnici provano a dare nuova forza e nuovo ordine tattico alle loro squadre, i ragazzi in campo regalano uno spettacolo fatto di intensità e agonismo ma anche grande correttezza e fair play. Al 40' il diavolo torna nuovamente in vantaggio, questa volta con Condello: il nove rossonero è caparbio e abile nello sgusciare via tra le fitte maglie granata e, dopo aver vinto un rimpallo, rimane lucido davanti al portiere. Il Milan a questo punto della gara sembra davvero avere in pungo la partita, ma lo spirito Toro è qualcosa che difficilmente si può esprimere a parole. Così, quando il cronometro indica 49', il tempo si ferma per un istante: il direttore Isoardi decreta una punizione da metà campo e tutti i presenti sono pronti per la classica palla morbida dentro l'area a cercare una disperata incornata di qualche abile colpitore di testa. Nicolò Serra però ha un'altra idea e quando Nava, estremo difensore rossonero, capisce che il terzino granata ha calciato direttamente in porta, può solo provare a smanacciare il pallone che tuttavia rotola beffardamente in fondo al sacco. E' 2-2. La perla di Serra è l'ultimo episodio degno di nota di una partita che è stata un crescendo di emozioni fino all'ultimo secondo; entrambe le squadre si sono rese protagoniste di uno spettacolo senza esclusione di colpi e, per il proseguo della stagione, i tecnici possono essere più che fiduciosi.

TABELLINO

TORINO-MILAN 2-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2): 17' st Bjorklund (M), 30' st Krulich (T), 40' st Condello (M), 49' st Serra (T).

TORINO (3-5-2): Vismara 6, Serra 7, Bura 6.5 (35' st Taouri sv), Rettore 6.5, Azizi 6 (20' st Coletta 6), Egharevba 6 (30' st Bonelli sv), D'Agostino 6.5, Gaj 6, Palade 5.5 (20' st Capac 5.5), Vaiarelli 7, Ansah 5.5 (20' st Krulich 6.5). A disp. Sattin, Losio, Barracane, Barbagiovanni. All. Asta 6.5.

MILAN (3-5-2): Nava 5.5, Camarà 6 (3' st Elia 6.5), Incorvaia 6, Chiesurin 5.5 (35' st Basilico sv), Marshage 7, Foglio 6 (10' st Boni 6), Pluvio 7, Bjorklund 7 (35' st Anut sv), Condello 7, Montalbano 6 (19' st Anane 6), Piantedosi 6.5 (35' st Di Maggio sv). A disp. Di Chiara. All. Terni 6.5. ARBITRO: Isoardi di Cuneo 6.5

PAGELLE

TORINO

Vismara 6 Incolpevole su entrambi i gol subiti; pochi interventi complicato ma è bravo a muovere palla con i piedi quando coinvolto.

Serra 7 Avvio così così, ma la sua perla su punizione da metà campo a una manciata di secondi dal termine è l'immagine copertina del match.

Bura 6.5 Nel gioco aereo è praticamente insuperabile; rischia poco e si fa trovare sempre concentrato in marcatura.

Rettore 6.5 Il capitano gioca spesso d'anticipo sul suo avversario e coordina con carisma i movimenti della retroguardia granata.

Egharevba 6 Prova a mettersi in mostra con un paio di buone accelerazioni solitarie sull'out sinistro che però non si concretizzano.

D'Agostino 6.5 Gara di quantità e quantità per questo centrocampista abile in entrambi le fasi di gioco.

Azizi 6 Meno lucido del solito in fase di impostazione ma sempre determinante per il suo senso della posizione in fase difensiva.

20' st Colletta 6 Aumenta la dinamicità di una mediana un po' spenta in questa fase di gioco.

Vaiarelli 7 Abbina la tecnica di un trequartista alla caparbietà di un'incontrista; prestazioni da leader.

Gaj 6 Qualche leggerezza tecnica ma anche uno splendido assist per il gol del 1-1 griffato Krulich.

Palade 5.5 Lavora molto bene spalle alla porta ma poco altro; ha buona chance a metà primo tempo ma calcia debolmente.

20' st Capac 5.5 Non riesce ad incidere sulla gara come avrebbe voluto.

Ansah 5.5 Lascia intravedere sprazzi di gran talento; manca però di continuità durante la partita e una punta di cattiveria negli ultimi 20 metri.

20' st Krulich 6.5 Ha una palla gol importante e la capitalizza con grandissimo cinismo.

All. Asta 6.5 Trasmetta ai suoi ragazzi grande determinazione per incarnare i valori granata; il gioco può migliorare ma la mentalità e quella giusta.

MILAN

Nava 5.5 Viene beffato clamorosamente dalla punizione di Serra allo scadere; per i restanti 90 minuti di gara prestazioni più che sufficiente.

Camara 6 Primo tempo di grande solidità, è costretto a lasciare il campo poco dopo l'inizio della ripresa per un infortunio.

3' st Elia 6.5 Buona personalità e tecnica, rischia poco e non sbaglia praticamente nulla.

Incorvaia 6 Difensore di grande affidabilità e dotato di un buon mancino.

Mashage 7 Capitano e vero leader del gruppo; inizia da difensore centrale e chiude da interno di centrocampo, sempre con ordine tattico e personalità da vendere.

Chiesurin 5.5 Una buona chance non capitalizzata a dovere nel primo tempo; nella ripresa un po' in ombra.

Foglio 6 Forse il meno brillante dei centrocampisti rossoneri, mostra buona tecnica e geometrie.

10' st Boni 6 Si posiziona nella zona centrale del campo e aumenta la muscolatura della squadra in una fase di gioco estremamente combattuta.

Pluvio 7 La manovra ospite passa sempre da lui che, con sapienza, imposta a due tocchi in modo impeccabile.

Bjorklund 7 Uno splendido gol e diverse giocate di fino per questo centrocampista moderno molto estroso; può migliorare in quanto a concretizzare nella scelta della giocata.

Piantedosi 6.5 Nel primo tempo fa impazzire Gaj creando spesso superiorità numero nella metà campo avversaria; nella ripresa cala un po' di ritmo.

Montalbano 6 S'intuisce una tecnica sopra la media ma oggi fatica a mettere in mostra il suo potenziale anche per merito di una marcatura arcigna come quella di Bura.

19' st Anane 6 Prova a sfruttare la sua forza fisica per irrompere nella difesa di casa ma fatica a crearsi spazi utile per fare male.

Condello 7 Gara di sacrifico per questo nove abile sia a lavorare spalle alla porta che ad attaccare la profondità; il gol è il premio per una prestazione ben oltre la sufficienza.

All. Terni 6.5 Il Milan prova a giocare sempre palla a terra, affidandosi molto a capitan Marshage e Pluvio per la costruzione dal basso; il generale la squadra è solida e tatticamente ordinata.

Arbitro Isoardi di Cuneo 6.5 Dirige la partita con sicurezza senza bisogno di estrarre cartellini gialli. Nessuna decisione complicato.