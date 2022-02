Il carisma di Di Pentima e il cuore di Stankovic non Basti: l'Inter non sa più vincere

L'Inter non sa più vincere. Dopo il pareggio amaro di Genova contro la Samp nel turno infrasettimanale, arrivato nella prima gara dell'anno dopo aver terminato il 2021 nel peggiore dei modi perdendo 4-3 a Roma contro la Lazio, i nerazzurri di Villa - in panchina al posto di Zanchetta - sbattono contro il muro alzato dall'Empoli (0-0) e non approfittano dei passi falsi della capolista Spal e della Roma, uscite con le ossa rotte rispettivamente contro il Milan e il fanalino di coda Ascoli. Alla Giovine Inter - visti i sette classe 2005 convocati (4 titolari e 3 in panchina)...

