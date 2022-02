La brutta sorpresa arriva alla fine... Marafini gela il Toro, sfuma la vittoria

"Brividi" ha vinto a Sanremo e brividi sono stati sul campo tra Torino e Lazio: partita combattuta, alti ritmi per tutta la gara, e un finale che ha lasciato l'amaro in bocca in casa granata: la partita sembrava vinta, la Lazio era rimasta in 10 e c'erano tutte le premesse per festeggiare i 3 punti. E invece è bastata una distrazione, ed è arrivato il gol di Marafini che ha gelato tutti. La squadra di Rocchi festeggia la striscia positiva, soddisfatto per una squadra che ha saputo crederci fino alla fine. Moduli e spartiti I moduli al fischio d'inizio sembrano...

