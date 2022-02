Stabile e Muhameti non bastano, Atalanta ancora ko

Niente da fare per l'Atalanta, che conferma il proprio campionato piuttosto negativo perdendo anche a Sassuolo. I ragazzi di Giovanni Bosi perdono 3-2 in casa dei neroverdi, terz'ultimi in classifica, facendo già dimenticare la bella vittoria per 4-1 di settimana scorsa contro la Sampdoria.

ALTALENA DI EMOZIONI

Il Sassuolo la sblocca dopo appena due minuti: punizione di Sighinolfi per Leone e colpo di testa vincente per l'1-0 dei padroni di casa. La risposta dell'Atalanta arriva con Truosolo che ci prova da lontano, conclusione forte che colpisce in pieno la traversa. Il legno colpito è la dimostrazione che il pareggio è già maturo, e al 10' si concretizza: cross di Ferrara per Muhameti che di testa fa 1-1. Al 18' è di nuovo Sassuolo in vantaggio: Sighinolfi, scatenato, imbecca Lolli che difende palla con il corpo e insacca il 2-1 alle spalle di Bertini. Dopo un tentativo timido di De Palma, i neroverdi trovano il tris prima dell'intervallo: Sighinolfi lascia Cinquegrano (entrato per Leone, infortunato) che viene steso dallo stesso De Palma, rigore che Sighinolfi non sbaglia per il 3-1. Nel secondo tempo ci si mette anche la sfortuna per fermare la Dea, o meglio la bravura di Bonucci, portiere ex Inter, che fa un miracolo su Perez. I bergamaschi però sono duri a morire e al 20' la riaprono con Stabile che incorna il 3-2 sul primo palo. I ragazzi di Bosi ci provano fino alla fine, ma il risultato non cambierà più.