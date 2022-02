La valanga nerazzurra si abbatte sull'Hellas, l'Inter vola al terzo posto

Sotto la leggera pioggia che torna ad affacciarsi nei cieli milanesi, l'Inter di Zanchetta vince il posticipo della 18° giornata di campionato. Il 5-0 finale, forse un po' troppo severo per il Verona, è comunque meritato per i nerazzurri che mettono la freccia in avvio di match e si limitano a viaggiare con il pilota automatico per il resto della gara. Mattatore della gara è Kamate, autore di un primo tempo su livelli che il centrocampo scaligero non può sostenere. In generale colpisce la prova complessiva della macchina offensiva interista che gioca i primi 45' minuti a ritmi forsennati e,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con