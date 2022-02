Andersen fa quello che vuole, Peschetola fuori categoria: le pagelle dell'Inter

Una reazione serviva, una reazione è arrivata: l'Inter si prende il derby, rispedisce il Diavolo negli Inferi e si ricandida come prima inseguitrice della coppia di testa Spal-Roma. Ai nerazzurri basta un gol in avvio di Stante per piegare un Milan fin troppo fragile, da cui si salva solamente Nava. Tra i padroni di casa spiccano invece Andersen e Stante, mentre sono da menzionare anche le prove dei due terzini - Marocco a destra e Perin a sinistra - e di capitan Peretti, decisamente super nel non lasciare neanche mezzo centimetro a Rossi, in prestito dalla Primavera di Federico Giunti....

