Stante spedisce il Diavolo negli Inferi: Milano è nerazzurra

Un'Inter versione Dante giganteggia nell'Inferno rispedendo il Diavolo negli Inferi, portandosi a casa il derby col minimo sforzo (1-0), ripartendo alla grande dopo la sfortunata trasferta di Bergamo di domenica scorsa, accorciando le distanze dalla coppia di testa Roma-Genoa e rispedendo a -3 i campioni d'Italia in carica del Genoa. La Beatrice dei nerazzurri è Stante, il cui colpo di testa rende giustizia alla punizione magistrale calciata da Peschetola - in prestito dalla formazione Primavera di Cristian Chivu - e non lascia scampo a Nava, migliore per distacco tra i rossoneri e autore di una prestazione da incorniciare. Le parate...

