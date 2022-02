Andersen prova a giganteggiare, la delusione è l'attacco

La Fiorentina sbanca il Centro Sportivo Suning e agguanta l'Inter al quarto posto, seppur con una partita giocata in più rispetto ai nerazzurri. Apre le marcature Giovanni Farneti alla mezzora del primo tempo, raddoppia Mattia Macchi a inizio ripresa. Tra i nerazzurri, all'interno di una prestazione non certamente da ricordare, si salvano Marocco, Andersen e Kamate. Ma i migliori sono tutti della Fiorentna: Farneti imprendibile, Biagetti insuperabile. LE PAGELLE INTER Basti 6 Esce basso su Sene e riesce togliere il pallone dalla portata dell'attaccante, la sua sfortuna è che la sfera arrivi a Farneti che non gli lascia scampo. Niente...