Derby già dimenticato, l'Inter cade con la Fiorentina

Il derby vinto mercoledì scorso sembra già un lontano ricordo. L'Inter, nel posticipo di lunedì, cade in casa contro la Fiorentina rallentando la propria corsa ai primi due posti: prestazione negativa per i ragazzi di Zanchetta, finiti senza quasi nemmeno accorgersene nella trappola della Viola, che lascia sfogare i nerazzurri prima di ferirli con Farneti e di finirli con Macchi a inizio ripresa. Un 2-0 giusto, corroborato dal palo esterno di Atzeni a gara virtualmente chiusa, che comunque mantiene inalterate le speranze interiste: anche grazie alla Sampdoria, che nel frattempo agguanta il Genoa in pieno recupero (1-1) mettendo i bastoni...