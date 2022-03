Curatolo come Lautaro: 8.5; Iliev disegna calcio: 7; Kamate assistman: 7.5

Grazie ad un tennistico 6-4 ai danni dei campioni d'Italia del Genoa, l'Inter di Zanchetta ritorna alla vittoria al Suning e si rilancia in classifica. Tra i nerazzurri spicca la prova di bomber Curatolo, tornato al gol e salito ora a quota dieci gol in stagione. Molto bene anche Kamate, autore di due assist, e Iliev, in prestito dalla formazione primavera di Cristian Chivu. Da 7 anche Cecchini Muller e Sarr, mentre un po' sulle gambe Motti. Basti 6.5 Sul tentativo di Steponavicius è brutto da vedere ma allo stesso tempo efficace, mentre è costretto ad arrendersi senza possibilità di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con