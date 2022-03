Granata devastanti con le bordate di Bonelli, Ansah e Vaiarelli, Dea annullata

L'ottava giornata di ritorno del campionato nazionale under 18 vede affrontarsi al Cit Turin i padroni di casa del Torino, ottavi in classifica ma ancora in scia delle prime della classe, e l'Atalanta guidata da Andrea Zanchetta e decisa a riscattare la cocente sconfitta interna subita contro la Fiorentina. Granata da subito dominanti. L'esperto tecnico granata Antonino Asta decide di posizionare i suoi ragazzi con un 4-3-1-2 con un centrocampo a rombo molto dinamico e mobile: l'estremo difensore è Sattin, capitan Rettore terzino destro, Gregori terzino sinistro, Bura e Giorcelli difensori centrali; il play maker nel cuore della mediana è Azizi,...

