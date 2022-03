Dal Montebelluna al Viareggio con il Milan: l'esordio da sogno di Alberto Chiesurin

Dall'Under 17 del Montebelluna all'Under 18 del Milan. Dall'Élite del Veneto alla Viareggio Cup. Dai gol contro il Giorgione Calcio a quello nell'esordio del Diavolo contro il Westchester United. Il tutto nel giro di un solo anno solare. Se appena dodici mesi fa avessero detto ad Alberto Chiesurin che avrebbe giocato - e segnato - con la maglia rossonera in uno dei tornei più iconici del calcio giovanile difficilmente ci avrebbe creduto, ma la realtà è proprio questa e racconta di un pomeriggio da favola per l'esterno d'attacco classe 2005.

Alberto Chiesurin, baby talento classe 2005 del Milan

DA FAVOLA

Siamo allo Stadio Comunale di Porcari, provincia di Lucca. Il palcoscenico è di quelli che lasciano senza fiato: prima giornata della fase a gironi della Viareggio Cup, in campo il Milan di Terni come i pari età statunitensi del Westchester United. Sono passati appena due giri d'orologio quando Alberto Chiesurin mette a segno il gol più importante della sua carriera, rendendo giustizia all'ottima azione personale di Boni e punendo come un vero rapace la disattenzione del portiere della squadra statunitense. È il sigillo che vale l'1-0, diventato poi un roboante e rocambolesco 6-2 in favore della formazione di Terni grazie ai sigilli della coppia Boni-Anane - autore di una doppietta - e di Montalbano, che a tempo praticamente scaduto ha messo a calato la sestina.

La storia di Alberto ha origini lontane, precisamente a Falzé di Piave, paese che conta poco più di 2 mila abitanti in provincia di Treviso. I primi calci al pallone li dà alla squadra del paese affianco, l'Eclisse CareniPievigina, prima di passare ad una delle realtà di maggior blasone della zona, ovvero il Montebelluna. Da qui l'esplosione, visto che tutta la trafila del settore giovanile la gioca da sotto età dimostrando di fare la differenza nonostante l'anno in meno, strizzando poi l'occhio alla prima squadra tuttora militante in Serie D. La definitiva svolta avviene nel luglio del 2021, quando inizia la preparazione con la prima squadra dopo essere già entrato nel giro mesi prima: tempo due o tre amichevoli e si fa avanti il Milan, che si dimostra deciso a metterlo sotto contratto per rinforzare l'Under 18.

Alberto Chiesurin con la maglia del Montebelluna prima di un'amichevole estiva dello scorso agosto 2021 (Credit: Instagram Montebelluna)

LA SCHEDA DI ALBERTO CHIESURIN

NOME : Alberto Chiesurin

: ANNO : 2005

: RUOLO : Centrocampista

: PRESENZE : 21

: MINUT I: 1364

I: MEDIA VOTO : 6.2

: GOL : 1

: MINUTI/GOL : 1364

: SOSTITUZIONI IN : 4

Alberto Chiesurin con la maglia del Montebelluna

CUORE ROSSONERO

Il resto è storia. Chiesurin si trasferisce a Milano, aggregandosi alla rosa di Terni diventandone presto uno dei punti di riferimento. Che sia da esterno d'attacco, da trequartista o da mezzala poco cambia: il denominatore comunque è la qualità. La stessa che gli ha permesso di collezionare già 21 presenze con l'Under 18 del Diavolo, 17 delle quali dal primo minuto. L'unico neo nella sua prima stagione nella sponda rossonera del Naviglio riguarda la vena realizzativa, anche se negli ultimi tre giorni le cose sembrano essersi capovolte. Difatti il gol al Westchester United è arrivato meno di 72 ore dopo quello del Vismara contro la Sampdoria, sigillo risultato decisivo per il Diavolo visto l'1-0 finale che ha rilanciato le ambizioni playoff a poche giornate dalla fine della regular season.