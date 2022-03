Viareggio Cup, i risultati della 1ª giornata del Gruppo A: Boni e Anane trascinano il Milan

È una 1ª giornata all'insegna dei gol quella andata in scena oggi alla 72ª Viareggio Cup, una delle più importanti manifestazioni internazionali di calcio giovanile da quest'anno riservata alla categoria Under 18. Sono ben 36 infatti le reti realizzate nelle 6 partite del primo turno dedicato al Gruppo A (e cioè ai Gironi 1, 2 e 3), un antipasto gustosissimo di ciò che sarà nei prossimi giorni, fino alla finalissima di mercoledì 30 marzo.

La copertina di giornata è dedicata al Milan: in attesa di vedere - domani - Atalanta, Inter e Rappresentativa Serie D, sono i rossoneri a concentrare tutte le attenzioni del caso. I ragazzi di Terni, contro gli americani del Westchester United si fanno rimontare due volte (con Gjonbalaj che risponde al primo vantaggio di Chesurin e poi al 2-1 di Boni) prima di dilagare nel secondo tempo chiudendo la partita sul 6-2: oltre al talento classe 2005 arrivato in estate dal Montebelluna, a segno Boni e Anane con una doppietta ciascuno e Montalbano nel finale a fissare la sestina del Diavolo.

CONFERME E DELUSIONI

Dagli altri campi, conferme e delusioni. Partiamo dalle prime: Bologna, Sassuolo e Genoa fanno la voce grossa. Soprattutto le emiliane, che nel Girone 1 rifilano un doppio e clamoroso 10-0 rispettivamente agli italo-australiani dell'APIA Leichhardt e agli argentini del Don Torcuato. La coppia gol felsinea formata da Mazia e Anatriello esordisce con una tripletta a testa, tra i neroverdi segnano un po' tutti, con Sighinolfi e Baldari autori di una doppietta. Nel Girone 3, invece, il Genoa vince 5-0 con l'Uyss New York e si prende subito la testa del girone. E qui ci colleghiamo alle delusioni, visto che il Grifone sfrutta l'inaspettato pareggio della Spal, bloccata sullo 0-0 dal Pontedera. Nel Girone 2, quello del Milan, a spiccare è invece la sconfitta del Parma, che cede a una formazione di Primavera 4, la Carrarese: a segno per i gialloblù Thioune, attaccante in prestito dal Cittadella, ma i toscani la spuntano grazie a Bertozzi e Tognocchi.

INTER, ATALANTA, RAPP: TOCCA A VOI

Domani, giovedì, sarà il turno di Inter, Atalanta e Rappresentativa Serie D. Tutte in campo alle 15: i ragazzi di Zanchetta sfideranno la formazione spagnola del Jovenes Promesas, quelli di Bosi affronteranno invece il Siena. Nello stesso girone dei bergamaschi anche la selezione di Giannichedda, che se la vedrà con il Garden City Panthers. A completare il programma del girone il derby toscano tra Empoli e Pistoiese, poi le due gare del Girone 5: Pisa-Monterosi e Fiorentina-Alex Transifguration.