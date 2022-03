Viareggio Cup, i risultati della 1ª giornata del Gruppo B: Atalanta e Rapp ok, cinquina Inter

Dopo l'esordio vincente del Milan di ieri, la Viareggio Cup comincia nel migliore dei modi anche per Inter, Atalanta e Rappresentativa Serie D. Una "prima" da applausi, con le formazioni di Zanchetta, Bosi e Giannichedda che portano a casa i primi tre punti senza subire reti. A spiccare, nella seconda giornata della manifestazione (la 1ª giornata per i tre gironi del Gruppo B), c'è anche una caduta eccellente e cioè quella della Fiorentina, sconfitta addirittura 6-2 dall'Alex Transiguration, che ora si candida come mina vagante del torneo.

SORRISI NERAZZURRI

Le vittorie di Inter e Atalanta sono indelebilmente marchiate dai classe 2005. L'Inter infatti, che batte 5-0 le Jovenes Promesas, mette in vetrina Francesco Pio Esposito, terzo della nidiata dopo Salvatore e Sebastiano e autore di una prestazione magnifica: sulla cinquina nerazzurra - completata da una autorete, dalla doppietta di Issiaka Kamate e dal gol finale di Dennis Curatolo - c'è chiaramente il suo zampino. In casa bergamasca, invece, occhi puntati su Dominic Vavassori: seconda punta dell'Under 17, il classe 2005 è in un gran momento e lo ha dimostrato anche con i più grandi, aprendo le marcature orobiche nel 2-0 al Siena completato da Carmelo Ferrara.

FIORENTINA, CLAMOROSO KO

Nello stesso girone (6) dell'Atalanta c'è la Rappresentativa Serie D, che ha esordito con lo stesso risultato degli orobici, 2-0: sconfitti quindi i Garden City Panthers, puniti dai gol di Prevedello del Campodarsego e Bevilacqua del Foligno. Nel girone (4) dell'Inter invece, è l'Empoli a fare la voce grossa battendo 5-3 la Pistoiese: il modo migliore per presentarsi al big match di sabato proprio i nerazzurri, con le due squadre che si giocheranno già una bella fetta del passaggio del turno. La sorpresa maggiore della giornata arriva dal Girone 5, con la Fiorentina che viene schiantata a sorpresa dall'Alex Transfiguration: alla Viola non basta la doppietta di Sene, una delle stelline annunciate dell'intero Viareggio, e arriva una clamorosa sconfitta per 6-2. Per i ragazzi di Christian Papalato diventa quindi già decisiva la partita di sabato contro il Pisa, che ha battuto 5-0 il Monterosi Tuscia.