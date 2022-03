Viareggio Cup, i risultati della 2ª giornata del Gruppo A: Milan avanti col Fattore M

Il Milan si qualifica agli ottavi di finale della 72ª Viareggio Cup. I rossoneri, dopo la vittoria per 6-2 sugli americani del Westchester United, nella 2ª giornata hanno battuto 2-0 il Parma conquistando il passaggio del turno con 90 minuti di anticipo. Insieme ai rossoneri avanza anche la Carrarese: la sfida contro i toscani di sabato stabilirà il primo posto del Girone 2.

CHE MILAN!

Il Giovane Diavolo, contro i ducali, fa una grande partita: la gara la sblocca Nicolò Montalbano al 27' del primo tempo sfruttando una palla verticale e insaccando con un perfetto diagonale rasoterra, a chiudere i conti è Federico Marrone con un gol di furbizia (palla recuperata sulla trequarti e sinistro vincente sotto la traversa) nei minuti di recupero. Il Milan vince 2-0 e festeggia, oltre alla qualificazione, il rientro di una pedina importante come Marrone appunto: infortunatosi nel ritiro estivo e poi nuovamente ko quando era vicino a tornare in campo, Federico ha ritrovato il campo settimana scorsa nella partita di campionato contro la Sampdoria. A riposo contro il Westchester, Terni contro il Parma lo ha mandato in campo al 17' del secondo tempo al posto di Boni e il ragazzo ha ripagato la fiducia con il gol della sicurezza.

BOLOGNA E SASSUOLO A BRACCETTO

Insieme al Milan, nel Girone 2 si qualifica anche la Carrarese che batte 2-0 il Westchester United con i gol nella ripresa di Bologna e Tognocchi. Dal Girone 1 avanzano a braccetto Bologna e Sassuolo, che dopo il doppio 10-0 dell'esordio non si fanno male a vicenda pareggiando per 2-2: i felsinei si portano sul doppio vantaggio con il piccolo fenomeno Andrea Mazia - che dopo la tripletta all'esordio sale a quota 5 gol segnati in due partite - ma i neroverdi pareggiano nei minuti finali con la doppietta del difensore Adrian Cannavaro. Entrambe salgono a 4 punti, ottavi raggiunti: nell'altro match gli argentini del Don Torcuato tengono aperto il discorso qualificazione grazie al 2-0 rifilato all'APIA Leichhardt. Nel Girone 3, infine, a qualificarsi con una gara di anticipo è il Genoa di Gennaro Ruotolo, che grazie a un clamoroso 4-4 con la Spal dà continuità alla vittoria contro l'Uyss New York guadagnandosi il passaggio del turno. Situazione più complicata per gli estensi - inizialmente dati tra i favoriti visto che in campionati sono secondi dietro alla Roma - costretti ora a vincere proprio contro gli americani per non subire una eliminazione a sorpresa: ma con un Puletto così (autore di una doppietta al Grifone) essere ottimisti è più che lecito. Nell'altro match del girone, il Pontedera ha la meglio (2-0) proprio sull'Uyss New York.