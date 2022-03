Viareggio Cup, i risultati della 2ª giornata del Gruppo B: inarrestabile Sarr, ma è pari Inter

Non sono bastati all'Inter tre gol di Amadou Makhtar Sarr per piegare la resistenza dell'Empoli, che rimedia un 3-3 nei minuti di recupero ed evita una sconfitta che avrebbe potuto complicare i piani di qualificazione. La 2ª giornata del Gruppo B della Viareggio Cup mette in vetrina l'attaccante nerazzurro, che con una tripletta griffa un pareggio dal retrogusto di ottavi di finale. Ottavi che raggiunge ufficialmente l'Atalanta, brava e cinica nel superare per 2-0 la Rappresentativa Serie D e a chiudere il discorso nel Girone 6: Vavassori - ancora lui - e Roaldsoy gli eroi della Dea.

UN, DUE, TRE, SARR!

Il gol dell'1-0, poi quello del 2-2 dopo il ribaltone empolese firmato da Menga ed Ekong; ma non è tutto, perché Sarr a inizio ripresa segna anche il 3-2 prima del 3-3 finale di Bucchioni nei minuti di recupero. Pareggio che non qualifica né Inter né Empoli, ma che fa fare ad entrambe un passettino in avanti che con tutta probabilità diventerà decisivo. Nell'altra partita del Girone 4, la Pistoiese batte le Jovenes Promesas e mantiene intatte le speranze di passaggio del turno. Tutto apertissimo nel Girone 5, con la Fiorentina che si riscatta dopo la sconfitta all'esordio e - trascinata dal gioiellino Sene - piega il Pisa conquistando la prima vittoria nella manifestazione. L'Alex Transfiguration, che aveva sommerso la Viola, non va invece oltre l'1-1 contro il Monterosi Tuscia: diventerà allora fondamentale l'ultima giornata di martedì.

ATALANTISSIMA

L'Atalanta è agli ottavi di finale. La vittoria contro la Rappresentativa Serie D vale il passaggio del turno, rendendo di fatto inutile l'ultima partita di martedì: a decidere la partita, finita 2-0 per i bergamaschi, sono Vavassori e Roaldsoy, che la chiude nel finale su calcio di rigore. Nell'altra sfida del Girone 6, Siena e Garden City Panthers finisce 1-1, poi tramutato in 3-0 a tavolino per i toscani per un errore nell sostituzioni da parte dei nigeriani. Per la Rapp di Giannichedda, quindi, decisiva l'ultima sfida con il Siena.