Viareggio Cup, i risultati della 3ª giornata del Gruppo A: il Milan chiude con un pareggio

Primi verdetti alla Viareggio Cup, che comincia a entrare nel vivo con le prima 8 qualificate agli ottavi di finale. Oggi si è infatti conclusa la prima fase del Gruppo A: dai 3 gironi hanno ottenuto il pass per il turno successivo le prime due classificate più due migliori terze. Festeggia quindi il Milan - che aveva già in tasca gli ottavi dopo le due vittorie nelle prime due partite - che pareggia 3-3 contro la Carrarese e chiude al primo posto nel Girone 2. Nel girone dei rossoneri passano anche i toscani e viene ripescato il Parma: dagli altri raggruppamenti avanzano Sassuolo, Bologna, Genoa, Spal e Pontedera.

MILAN, SEI PRIMO!

Contro la Carrarese ci si giocava il primo posto del raggruppamento, al Milan bastava un pareggio - per via della miglior differenza reti rispetto ai toscani - e pareggio è stato. Ma col brivido: al primo vantaggio di Anane infatti ha risposto Nazzaro, a quello di Boni invece Grasso; la Carrarese è passata anche in vantaggio, ne nel finale Montalbano ha rimesso le cose a posto. L'attaccante che ricorda Fabrizio Miccoli è andato a segno in tutte e tre le partite del Viareggio: mica male.

LE ALTRE QUALIFICATE

Nel girone del Milan, oltre alla Carrarese, passa anche il Parma che batte 3-1 in rimonta il Westchester United. I ducali chiudono a quota 3 punti e si qualificano per la miglior differenza reti rispetto agli argentini del Don Torcuato, che nel Girone 1 incassano un'altra goleada - dopo quella col Sassuolo - stavolta contro il Bologna: i felsinei vincono 9-0, fanno tutto i soliti Mazia e Anatriello con quattro gol a testa (partecipa alla festa anche Dimitrijevic). Con i rossoblù avanza ovviamente anche il Sassuolo, che ne segna addirittura 11 all'Apia Leichhardt e passa come primo. Nel Girone 3, infine, calano il "settebello" sia il Genoa che la Spal: il Grifone batte 7-2 il Pontedera - che passa come miglior terza grazie ai 4 punti in classifica - trascinato da Lipani, gli estensi superano 7-0 l'Uyss New York e passano come secondi.

E SE DOMANI…

Domani, martedì, l'ultimo turno del Gruppo B definirà le altre 8 qualificate che completeranno il quadro degli ottavi che si giocheranno poi giovedì. In campo l'Inter con la Pistoiese e la Rappresentativa Serie D contro il Siena. Ininfluente l'impegno dell'Atalanta, che sfida il Garden City Panthers ma con il pass già in tasca.