Viareggio Cup, i risultati della 3ª giornata del Gruppo B e gli accoppiamenti degli ottavi

Inter, Atalanta e Rappresentativa Serie D agli ottavi di finale. Questi verdetti tanto attesi dell'ultima giornata dei gironi eliminatori della 72ª Viareggio Cup: le formazioni di Zanchetta e Giannichedda, infatti, battono Pistoiese e Siena e raggiungono la Dea che si era qualificata con una giornata di anticipo. Come ormai da abitudine in questa edizione, una marea di gol ha caratterizzato il terzo e ultimo turno dei gironi del Gruppo B che ha sancito il passagio del turno anche di Empoli, Alex Transfiguration, Fiorentina, Pisa e Siena. Ora il quadro degli ottavi di finale è finalmente completo: giovedì 24 marzo ci si gioca l'accesso ai quarti.

INTER A VALANGA

L'Inter batte 6-0 la Pistoiese guadagnandosi gli ottavi con il Pontedera: i nerazzurri hanno messo in discesa la partita con Owusu e Clerici, poi Motti, Sarr e Curatolo (doppietta) hanno rimpolpato un risultato che vuol dire primo posto nel Girone 4. Insieme all'Inter passa anche l'Empoli, che non ha problemi a disfarsi della resistenza delle Jovenes Promesas (4-1). Partita assurda quella dell'Atalanta, che da già qualificata si trova sotto per 3-2 all'intervallo con il Garden City Panthers: nella ripresa il secondo gol di Bertini e la tripletta di Stabile fissano il 6-4 finale per i ragazzi di Bosi. Dal Girone 6 della Dea passa anche la Rappresentativa Serie D, che batte 1-0 il Siena grazie a un rigore di Bevilacqua accedendo agli ottavi proprio insieme ai toscani, ripescati come seconda miglior terza. Dal Girone 5 avanzano infine Alex Transfiguration, Fiorentina e Pisa.

Gli undici titolari dell'Ataòanta prima della partita contro il Garden City Panther: clicca sulla foto per la sezione Gallery del sito ufficiale della Viareggio Cup

GLI OTTAVI DI FINALE

Delineato quindi il programma degli ottavi, che si disputeranno giovedì 24 marzo. Il Milan pesca male, visto che se la vedrà con la Fiorentina del fenomeno Sene. Più agevoli gli impegni di Inter e Atalanta: i nerazzurri milanesi sfideranno il Pontedera, per quelli bergamaschi ecco invece il Parma. Infine la Rappresentativa Serie D, che partirà da sfavorita - ma non battuta in partenza - contro il Bologna. Completano il quadro Sassuolo-Siena, Empoli-Carrarese, Genoa-Pisa e Alex Transfiguration-Spal.