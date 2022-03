Viareggio Cup, i risultati degli ottavi di finale

Con la disputa degli ottavi, inizia il rush finale della Viareggio Cup. Le otto formazioni qualificatesi oggi pomeriggio scenderanno di nuovo in campo sabato per i quarti portando il torneo, riservato alla categoria Under 18, verso la conclusione. Il bello però deve ancora venire, anche se già nelle partite di questo giovedì pomeriggio il piatto è stato parecchio succulento.

RISPETTATE LE ATTESE

Poche sorprese rispetto a quelli che erano i favori dei pronostici. L'Inter su tutti, che passa il turno agevolmente rifilando una goleada al Pontedera. I ragazzi di Zanchetta vincono addirittura 8-0: apre Stabile e raddoppia Owusu, poi Perin e Peretti chiudono il 4-0 del primo tempo; nella ripresa Esposito, Ronco e Curatolo (doppietta) fissano l'ottovolante finale. Avanza anche l'Atalanta, che supera per 4-1 il Parma: Stabile, Palestra, il solito Vavassori e Fisic rendono vano il gol ducale di Brunani. Grossomodo rispettate anche le altre previsioni: il Sassuolo elimina il Siena, l'Empoli fa fuori la Carrarese (a segno anche l'ex Ponte San Pietro Luca Bonassi), il Bologna batte la Rappresentativa Serie D e la Fiorentina non ha problemi con il Milan.

Nicolò Perin, terzino sinistro classe 2004 dell'Inter: anche lui a segno, con il gol del momentaneo 3-0, nell'8-0 che l'Inter rifila al malcapitato Pontedera

AI SALUTI



Il torneo di Milan e Rappresentativa Serie D finisce qui. Gli avversari di questi ottavi, Fiorentina e Bologna, avevano qualcosa in più già sulla carta e in campo lo hanno confermato. I rossoneri però se la sono giocata, sfiorando anche il vantaggio nel primo tempo (favoloso Bertini a dire di no a Eletu e Anane) ma cadendo nella ripresa: Falconi la apre, Aprili la chiude e il Diavolo torna a casa. Meno aperta la partita della Rapp, fuori contro un Bologna voglioso di difendere il titolo: protagonista ancora una volta Mazia, che con una doppietta raggiunge quota 11 gol in 4 partite. Dagli altri campi avanzano i nigeriani dell'Alex Transfiguration che battono 3-2 la Spal, e il Genoa che ha la meglio del Pisa ai calci di rigore dopo il 2-2 al 90'.

AI QUARTI DI FINALE

SASSUOLO

EMPOLI

INTER

GENOA

FIORENTINA

ATALANTA

BOLOGNA

ALEX TRANSFIGURATION

Gli abbinamenti dei quarti di finale verranno definiti tramite sorteggio, con 4 squadre che verrano indicate come teste di serie (con tutta probabilità Inter, Atalanta, Bologna e una tra Genoa e Sassuolo). Dopodiché si procederà con un tabellone definito. I quarti si giocheranno sabato, poi lunedì a Sesto Fiorentino le due semifinali e mercoledì la finalissima a Pontedera.