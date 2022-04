Quieto è fenomenale ma Zanchetta lo sostituisce: Inter rimontata e fermata sul pari

Sarr e Quieto portano avanti l'Inter, Abdalla e Martini la riprendono per la Spal. I nerazzurri di Zanchetta si fanno rimontare due gol, mancano il sorpasso al trittico Bologna-Fiorentina-Parma e rimangono momentaneamente fuori dalla zona playoff, attualmente distante una lunghezza. Quella scesa in campo al Breda è un'Inter a due facce: quella del primo tempo, pur senza brillare, passa meritatamente con Sarr e raddoppia con un gol strepitoso di Quieto, migliore per distacco e sostituito inspiegabilmente a metà ripresa; quella del secondo tempo, spaventata dal gol di Abdalla arrivato poco prima del duplice fischio, soffre per un quarto d'ora abbondante...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con