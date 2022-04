Sombrero di tacco e gol: Quieto si prende l'Inter ma non basta

A un'Inter solida e cinica nel primo tempo ne segue una disattenta e priva di idee nella ripresa. Al Breda finisce 2-2: Quieto e Sarr i migliore tra i nerazzurri, ma ottimo l'ingresso di Marocco e le prove di Pelamatti e Andersen. Meno bene Biral e Kamate in mezzo, mentre ha fatto molta fatica ad entrare in partita Uberti. Qualche dubbio anche sulle scelte di Zanchetta, che ha sostituito Quieto nel momento di maggiore spinta del dieci nerazzurro. Botis 6 L’uscita scellerata nel finale rischia di far piangere i nerazzurri. Nei minuti precedenti si esibisce in un buon intervento su...

