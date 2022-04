ll Milan blocca la rincorsa dell'Inter e inguaia i nerazzurri

Non si fa male nessuno al Vismara nel derby tra Milan e Inter. O forse sono i nerazzurri a uscire con qualche rimpianto in più dalla sfida, dal momento che rallentano la loro rincorsa ai playoff che diventa ora più complicata, anche se ancora assolutamente alla portata. La partita, avara di grandi emozioni, finisce con il risultato di 0-0. Nonostante una grande intensità in mezzo al campo, entrambe le squadre peccano di lucidità negli ultimi 20 metri, quelli decisivi. La loro parte la fanno anche le due difese ma soprattutto i due portieri che rispondono presente nei pochissimi tiri pericolosi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con