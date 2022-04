L'Inter torna a fare l'Inter: 8 gol e vittoria 36 giorni dopo l'ultima volta

Tornare alla vittoria dopo 36 giorni? Fatto. Farlo con una prestazione convincente? Fatto eccome. Riscattare la voce "zero" nei gol messi a segno domenica scorsa nel derby contro il Milan? Decisamente fatto. L'Inter fa l'Inter e travolge 8-0 l'Ascoli, rilanciandosi in classifica e tornando a riassaporare la zona playoff nonostante le due gare ancora da recuperare. Al Suning è festa del gol: l'organizzatore è Curatolo, autore di una tripletta sontuosa e ancora una volta il migliore in campo per i nerazzurri; gli invitati speciali sono Andersen e Sarr, entrambi capaci di indirizzarla nel primo tempo (il centravanti è stato autore...

