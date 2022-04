Palade-Vaiarelli gemelli del gol. Toro secondo, Genoa perde partita e testa: rissa

Palade-Vaiarelli coppia gol sulle orme di Graziani-Pulici. Sono infatti il 9 e il 10 del Toro a realizzare le reti per avere la meglio su un Genoa combattivo e in partita fino all'ultimo. È Palade a sbloccare il risultato dopo 4 minuti su assist di Vaiarelli di tacco, mentre i ruoli si invertono nel secondo tempo, quando il numero 9 libera in area il 10, che chiude la gara. È un successo fondamentale per il Toro, che mantiene il secondo posto, lasciando la Spal vincitrice ed inseguitrice in terza posizione. Il Genoa invece non sfrutta l'occasione per tornare in corsa...

