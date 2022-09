Krulich manda in orbita il Toro all'ultimo respiro, Acar e Savva incantano nel primo tempo

Il Torino di Antonino Asta vince la prima giornata di campionato contro il Cagliari in una partita dalle mille emozioni. Un tempo per squadra con i granata padroni del primo tempo, ma che si sciolgono e si fanno recuperare nella ripresa prima del gol decisivo in pieno recupero del subentrato Krulich. Acar e Savva, uno-due micidiale. La partita inizia con una chance per i sardi firmata da Ragucci che riceve il pallone dopo la sgasata di Konate con la conclusione però che si impatta sul muro difensivo granata. Torino che si vede al 17' con la conclusione di Acar disinnescata...

