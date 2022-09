Intensità al Vismara: Mangiameli e Benedetti lanciano il Milan

Al Vismara che regala le prime temperature sotto zero Milan e Torino danno vita a una partita calda e dai gradi di intensità molto elevati. Al termine di 90 minuti di lotta, sono i rossoneri a spuntarla con il risultato di 2-1 grazie ai lampi di Mangiameli e Benedetti. I granata, nonostante un approccio alla partita sbagliato, giocano a viso aperto e forse meriterebbero qualcosa in più, trascinati da un Ciammaglichella entrato dalla panchina in forma smagliante e che ha ridato linfa alla manovra del Toro. Il Milan centra così la sua prima vittoria in campionato, dopo il pareggio di...

